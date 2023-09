Limburgse ziekenhuizen voeren minder operaties uit door personeelstekorten

De wachttijden voor operaties lopen op in Limburg. Dat komt door personeelstekorten in de operatiekamers.

Een woordvoerder van het VieCuri Medisch Centrum, dat vestigingen in Venlo en Venray heeft, vertelt dat de personeelstekorten verschillen per afdeling. Het ziekenhuis heeft vooral een tekort aan assistenten in de operatiekamers. "Wij opereren daardoor steeds minder", zegt de woordvoerder tegen 1Limburg.

In het St. Jans Gasthuis in Weert worden alle operatiekamers wel gebruikt. Maar ook daar hebben ze te maken met "uitdagingen" door personeelstekorten en ziekteverzuim. Het ziekenhuis huurt extra personeel in om de gaten op te vullen. Deze krachten zijn duurder dan mensen in loondienst.