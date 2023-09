Groot ongeluk met vijf auto's op A4, weg bij Rotterdam en Den Haag uren dicht

Delen via E-mail

Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag is donderdagochtend een groot ongeluk gebeurd. De weg is volledig afgesloten vanaf de Ketheltunnel. Dit duurt zeker tot 11.00 uur.

Er zijn zes ambulances en een traumahelikopter aanwezig om de slachtoffers hulp te bieden. Zes mensen zijn gewond geraakt. Vijf van hen zaten in één auto.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten vanuit Rotterdam om om te rijden via de A20 en de A13, of zelfs via Gouda.