Groot ongeluk met vijf auto's en zes gewonden op A4 bij Delft, weg weer open

De A4 van Rotterdam naar Den Haag is weer open, nadat er een groot ongeluk was gebeurd. De weg was volledig afgesloten vanaf de Ketheltunnel.

Volgens Omroep West deed het ongeluk zich voor bij de afrit Delft-Zuid. Er waren meerdere voertuigen bij het ongeval betrokken.

Er waren zes ambulances en een traumahelikopter aanwezig om de slachtoffers hulp te bieden. Zes mensen zijn gewond geraakt. Vijf van hen zaten in één auto.