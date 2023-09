Gelderse commissaris van koning legt taken neer na meldingen over wangedrag

Delen via E-mail

De commissaris van de koning in Gelderland, John Berends, legt zijn taken voorlopig neer. Er loopt een onderzoek naar hem vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag.

Berends wil naar eigen zeggen "alle ruimte geven voor een gedegen en onafhankelijk onderzoek naar de feiten", zegt hij in een verklaring die naar buiten is gebracht door de provincie.

Dagblad de Gelderlander publiceerde vrijdag een artikel waarin Berends wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Het presidium, dat maandag over het onderwerp bij elkaar kwam, heeft gevraagd om een "feitenrelaas", dat vrijdagmiddag binnen moet zijn.

Loeters, de fractievoorzitter van de grootste partij in de Provinciale Staten, heeft "geen goed gevoel" bij de berichten over Berends in de krant. "Persoonlijk ga ik ervan uit, tot het tegendeel blijkt, dat iedereen altijd handelt naar het beste kunnen."