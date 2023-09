Hardleerse fokker uit Eersel heeft weer honden, gemeente haalt ze weg

Delen via E-mail

De gemeente Eersel gaat honden weghalen bij de omstreden hondenfokker in de gemeente. De fokker mag sinds mei geen honden meer bedrijfsmatig houden, maar doet dat toch steeds. Ook moet de omstreden fokker nog 25.000 euro aan dwangsommen betalen.

In februari oordeelde de Raad van State dat de man medio maart moest stoppen met zijn bedrijf. Dat weigerde hij, waardoor hij al meerdere dwangsommen moest betalen. Voor elke week dat de fokker in overtreding was, moest hij een bedrag van 2.500 euro betalen, en dat maximaal tien weken lang.