'Pablo Icecobar' en Hagenaar horen 16 en 12 jaar cel eisen in drugslabszaak

Het Openbaar Ministerie wil een Mexicaanse verdachte en zijn Nederlandse handlanger jarenlang achter de tralies hebben omdat ze samen een criminele organisatie achter meerdere drugslabs aanstuurden.

Tegen 'Pablo Icecobar', zoals de hoofdverdachte online bekendstond, is woensdag zestien jaar gevangenisstraf geëist. De Nederlander hoorde twaalf jaar cel eisen .

De politie kwam de veertigjarige Mexicaan drie jaar geleden op het spoor in Nederland na een tip. Agenten zagen de verdachte en zijn broer onder meer grote kookpannen kopen bij een IKEA-filiaal. De recherche ontdekte vervolgens dat de Mexicaan 'koks' ronselde voor vier drugslabs in Nederland.

In die drugslabs werd crystal meth - ook wel bekend als methamfetamine en ice - gemaakt. Dat is een zeer verslavende en schadelijke drug. In Achter-Drempt, Willemsoord en Hauwert werden drugslabs aangetroffen en ontmanteld. Ook trof de politie in mei 2019 een drugsboot aan in Moerdijk. Dat lab dat stond bekend als de 'narco barco'.

De belangrijkste contactpersoon van 'Pablo Icecobar' in Nederland is volgens het OM een 42-jarige man uit Den Haag. Hij werd in juli 2021 aangehouden, maar kon de inhoudelijke behandeling van de zaak in vrijheid afwachten. Volgens het OM is de man sinds eind 2022 spoorloos. Desondanks wordt zijn zaak gewoon behandeld.

'Pablo Icecobar' zelf is in september 2021 aangehouden en uitgeleverd aan Nederland. Hij hoort op 29 november de uitspraak van de rechter.