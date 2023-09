Ter Apel weer net zo vol met jongere asielzoekers als vorig jaar: 'Dit is de limiet'

In Ter Apel zitten weer bijna net zo veel alleenreizende minderjarige asielzoekers als tijdens het hoogtepunt van de crisis vorig jaar. Het is de vraag of het aankomende nacht gaat lukken om bedden te regelen voor alle jongeren.

In Ter Apel is plek voor 55 van deze zogenoemde alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's). Deze jongeren komen zonder ouders naar Nederland en vragen hier asiel aan.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft het aantal opvangplekken voor deze jongeren al lange tijd vergroot naar 120. Nu is het zo druk dat er 330 plekken met amv's bezet zijn, zegt een woordvoerder van het COA. "We hebben onze mogelijkheden tot het uiterste benut."

Het aantal alleenstaande jongeren in Ter Apel zit daarmee weer bijna op het niveau van de crisis vorig jaar. Toen verbleven er op het hoogtepunt bijna 360 amv's in Ter Apel. "Dat is de limiet, meer kan echt niet", zegt de woordvoerder daarover.

Het is daarom ook de vraag of het gaat lukken om iedereen vannacht een slaapplek te geven. "We moeten ons echt beraden op wat er met de jongeren gebeurt die vanavond nog binnenkomen", zegt de woordvoerder van het COA.

Oproep voor meer plekken leverde nog niet voldoende op

UNICEF heeft inmiddels aan de bel getrokken. "De hele dag krijgt UNICEF zorgwekkende signalen te horen dat er vannacht niet meer genoeg bedden zijn voor alleenreizende kinderen in Ter Apel. Tientallen kinderen dreigen vanavond op een stoel of op de grond te moeten slapen", zegt de hulporganisatie.

"Alle medewerkers doen hun uiterste best, maar de druk is gigantisch omdat er geen nieuwe locaties worden geopend. Kinderen missen structuur, dwalen op het terrein en missen voldoende persoonlijke aandacht."

Al sinds vorig jaar is te zien dat het aantal alleenstaande jongeren dat asiel aanvraagt in Nederland flink toeneemt. Dat zorgt voor nog meer druk op de toch al schaarse opvangplekken voor deze jongeren. Meerdere oproepen van onder meer het COA hebben nog niet voor genoeg ruimte gezorgd.

Ook 'wachtlocaties' vol

Het grote aantal aanvragen van amv's heeft ook een ander effect. Deze jongeren hebben voorrang op het identificeren en registreren, en dat proces kost ook nog eens meer tijd dan bij een 'gewone' asielzoeker.

Mede daardoor is het nu druk in de 'wachtkamers' in Ter Apel en de extra wachtlocatie in Assen. Daar zitten asielzoekers die al een korte voorregistratie hebben gehad, maar nog door het gewone identificatie- en registratieproces in Ter Apel of Budel moeten.

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft gemeenten daarom gevraagd of ze meer van deze wachtlocaties willen openen. Amsterdam heeft daar als eerste, en voor zover bekend nog als enige, gehoor aan gegeven.

Volgens een woordvoerder van Van der Burg lopen er "heel veel" gesprekken over andere bufferlocaties en zijn een aantal gesprekken ook "verregaand". Maar of en welke gemeenten een wachtlocatie gaan openen, kon hij niet zeggen.

Asielsysteem blijft onder druk

Het asielsysteem in Nederland is al langere tijd veel te druk. Vorig jaar sliepen er zelfs mensen buiten de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ministerie van Justitie en Veiligheid verwachtte dit jaar nóg meer asielzoekers, maar die verwachte stijging lijkt vooralsnog mee te vallen.