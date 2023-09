Hond die baby doodbeet in Emmeloord is afgemaakt, maar onderzoek loopt nog

De hond die in augustus een baby doodbeet in Emmeloord is afgemaakt. Toch is nog altijd onduidelijk wat er die dag precies is gebeurd.

Het bijtincident vond eind augustus plaats in een appartement in de Staalstraat. De hond die in de woning aanwezig was, werd in beslag genomen.

Omdat er onduidelijkheid was over de doodsoorzaak besloten de politie en het Openbaar Ministerie sectie uit te voeren op het lichaam van de baby. Die wees uit dat het kindje is doodgebeten.

Volgens Omroep Flevoland hebben deskundigen een zogenoemde gedragsobservatie uitgevoerd bij de hond. Zij adviseerden om het dier te laten inslapen. Het OM wil verder niets kwijt over wat er precies is gebeurd en om wat voor hond het gaat.