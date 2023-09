Politie zoekt man die wordt verdacht van doodsteken Georgiër in Utrechts hotel

De politie is op zoek naar de 28-jarige Tornike M. Hij wordt ervan verdacht dinsdagavond een 32-jarige Georgiër te hebben doodgestoken in een hotel in Utrecht.

De steekpartij vond dinsdag rond 18.10 uur plaats in een hotel aan de Helling, net buiten de binnenstad. Het gebeurde in een gezamenlijke ruimte, zegt een politiewoordvoerder. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Regionale media schrijven dat zowel het slachtoffer als de verdachte op een pokerevenement aanwezig was. Volgens de politiewoordvoerder was dat evenement ten tijde van de steekpartij niet bezig. Wel waren er veel getuigen in het hotel.

De eveneens Georgische M. rende na de steekpartij het hotel uit en is nog altijd voortvluchtig. De politie heeft zijn volledige naam en foto gedeeld. De man staat ook internationaal gesignaleerd.

"We weten niet of hij naar het buitenland is gevlucht", zegt de woordvoerder. Het is wel zeker dat de man het hotel heeft verlaten, voegt hij eraan toe.