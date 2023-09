De advocaat van een Nederlander die op verdenking van terrorisme in Spanje heeft vastgezeten, heeft een wrakingsverzoek ingediend. Maar wat is het wraken van een rechter eigenlijk?

Maar als een partij de indruk heeft dat de rechter partijdig is, kan die een wrakingsverzoek indienen. Dat is een verzoek om een rechter in een bepaalde zaak te vervangen vanwege partijdigheid.

Is een rechter het eens is met de wraking? Dan trekt hij of zij zich terug en komt er een vervanger. Is de rechter het oneens? Dan neemt de wrakingskamer een definitief besluit.