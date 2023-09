NU praat je bij Het kasboekje van de Oranjes | Onrust bij Ajax

De dagen na Prinsjesdag staan jaarlijks in het teken van de Algemene Politieke Beschouwingen. In deze rubriek blikken we vandaag dan ook terug op dit debat, bekijken we het kasboekje van de koning en staan we stil bij de onrust bij Ajax.

De Algemene Politieke Beschouwingen worden normaal gesproken gezien als de aftrap van het politieke seizoen. Dit jaar vormen ze vooral het begin van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. En dat zie je terug in de wensenlijstjes van de partijen.

De SP wil de brandstofprijzen niet verder zien stijgen, de VVD helpt liever middeninkomens dan dat het minimumloon omhooggaat en PVV-leider Geert Wilders stelt dat hij milder is geworden omdat hij de deur naar regeringsdeelname open wil zetten.

Op het moment van schrijven is het debat nog lang niet afgelopen. Politiek verslaggevers Priscilla Slomp en Edo van der Goot houden je de rest van de avond op de hoogte in ons liveblog.

Foto: ANP

Gemeenten laten mensen met een beperking massaal in de kou staan. Met dit artikel van onze verslaggever samenleven en inclusie openden wij vandaag het nieuws. Afran Groenewoud vertelt hoe hij op dit belangrijke nieuws stuitte. "Ik ontving een bezorgd mailtje van Ieder(in), de belangenorganisatie voor mensen met een beperking. Ze trokken aan de bel omdat uit hun peiling bleek dat gemeenten tekortschoten in de verplichte hulp aan inwoners met een beperking."

Daar bleef het niet bij. Na Afrans nieuws nam de Vereniging Nederlandse Gemeenten contact met hem op voor een extra toelichting. "Ook oud-minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst achterhaalde mijn nummer. Ze wilde als kabinetsadviseur op het gebied van inclusie van mensen met een beperking haar kijk op het probleem delen. Dat leidde tot een reactiestuk."

Niet alleen jouw inkomsten veranderen in 2024, maar ook die van de koning. Jullie vroegen op NUjij hoeveel de koning eigenlijk verdient. Nieuwsredacteur Linda van Beest zocht het voor je uit.

Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Ajax-trainer Maurice Steijn baalt van de opschudding rond technisch directeur Sven Mislintat. Dinsdagavond kwam via de NOS naar buiten dat Mislintat op de laatste dag van de transfermarkt een speler naar Ajax zou hebben gehaald via een zakenrelatie, wat in strijd is met de regels bij de beursgenoteerde club.

"Ik heb er geen inhoudelijke mening over. Dat kan ik toch ook niet hebben? Ik heb Sven nog niet gesproken", reageerde de trainer. Benieuwd wat Steijn nog meer heeft gezegd? Lees dan ons artikel over de persconferentie.