Man die Haagse huisarts neerstak krijgt tbs met dwangverpleging

De man die in februari een huisarts in Den Haag neerstak, heeft woensdag tbs met dwangverpleging gekregen. De 38-jarige Michael R. was ontoerekeningsvatbaar, bepaalde de rechtbank in Den Haag op basis van het oordeel van deskundigen.

R. moet het slachtoffer ook een schadevergoeding van zo'n 75.000 euro betalen.

De man stak de Haagse huisarts in februari meerdere keren in zijn buik. Het slachtoffer raakte daarbij levensbedreigend gewond en lag een tijd in coma.

R. werd verdacht van poging tot moord. Hij zou eerder hebben gezegd dat hij de arts "af zou maken" als hij niet de juiste hulp kreeg. De rechter acht dit niet bewezen en veroordeelde R. voor poging tot doodslag. De straf van de rechtbank komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

Het motief van R. was het gebrek aan goede zorg. Het ging toen niet goed met hem, meldde hij tijdens de rechtszaak. Zo had hij last van waanideeën en had hij problemen met drugs en alcohol.

De impact op het slachtoffer is enorm; zo heeft hij zijn werk als huisarts nog niet hervat.