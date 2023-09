Advocaat wil rechter in zaak rond in Spanje vastgezette Tilburger laten vervangen

De advocaat van een Nederlander die op verdenking van terrorisme in Spanje heeft vastgezeten, heeft een wrakingsverzoek ingediend. Ze heeft geen vertrouwen in de rechter die het kort geding tegen de Staat zou behandelen.

De Nederlander is dinsdag na bijna twee maanden hechtenis op het vliegtuig naar Nederland gezet. Het vermoeden is dat de man, zonder het zelf te weten, onterecht op een signaleringslijst is gezet. Zijn advocaat en medeaanklager Muslim Rights Watch willen dat de Staat opheldering geeft.

De problemen rond de zitting begonnen zich op de gang voor de zittingszaal al af te tekenen. Muslim Rights Watch had opgeroepen tot een steunbetuiging. Tientallen mensen hadden daar gehoor aan gegeven.

Dat was volgens de groep netjes doorgegeven aan de rechtbank, maar om onduidelijke redenen was er geen videoverbinding geregeld waarmee de groep de zitting kon volgen. In de zaal zelf was onvoldoende plek voor iedereen.

Rechter stelde zich 'niet flexibel' op

De advocaat van de man ging met de rechter in gesprek over de ruimte in de zittingszaal. Ze opperde extra stoelen neer te zetten, maar de rechter stelde zich volgens haar "niet flexibel" op.

Volgens de raadsvrouw zei de rechter ook dat de vastgezette man inmiddels is vrijgelaten en dat er daarom geen spoedeisend belang meer is voor het kort geding. Daarom heeft de advocaat geen vertrouwen meer in een goede behandeling van de zaak.

Tilburger opgepakt op doorreis naar Marokko

De Tilburger, die een Marokkaanse achtergrond heeft, verbleef in Spanje op doorreis naar Marokko. Daar werd hij plotseling opgepakt.

De Spaanse autoriteiten brengen hem in verband met "een terreurgroep uit Arnhem", terwijl hij volgens zijn advocaat "nooit iets van radicaal gedachtegoed heeft gekoesterd of daarbij in de buurt is gekomen".

Uit navraag bij de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie (OM) blijkt dat de man hier niet wordt gezocht en niet door Nederland op een opsporingslijst is gezet.

Eerder dit jaar zei justitieminister Dilan Yesilgöz niet te kunnen uitsluiten dat mensen onterecht op een signaleringslijst staan. "De Staat zegt dat hij niet door Nederland op een lijst is gezet. Het kan niet zo zijn dat een EU-lidstaat veel meer over een Nederlandse burger weet dan de Nederlander in kwestie zelf", zei zijn advocaat.