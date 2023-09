Mogelijk verband tussen explosies in Winschoten en Oude Pekela

De politie vermoedt dat er een verband is tussen de explosies in de provincie Groningen. De afgelopen dagen waren er meerdere ontploffingen in Winschoten en Oude Pekela. Mogelijk is er ook een verband met andere geweldsincidenten.

"Het is duidelijk dat deze explosies niet op zichzelf staan", zegt een woordvoerder van de politie. Hij weet nog niet wie of wat er achter de incidenten zit.

"We houden rekening met meerdere scenario's, zoals één of meerdere conflicten in het criminele circuit." Volgens de woordvoerder is een specialistisch team van rechercheurs "volop bezig" met de explosies.

In Oude Pekela vond dinsdagavond een ontploffing bij een zonne- en nagelstudio plaats. Door de explosie brak er brand uit. Niemand raakte gewond, maar volgens de politie liep het pand wel flinke schade op.

In de nacht naar woensdag ging een explosief af bij een huis in Winschoten. Ook hierbij vielen geen gewonden. Een paar dagen daarvoor waren er ook al twee ontploffingen bij een kapperszaak en een winkel in Winschoten.

Ook centrum van Groningen het doelwit

Eerder werd ook de provinciehoofdstad getroffen door explosies. Een beautysalon in het centrum van Groningen was op 12 juli en 12 september het doelwit.

De politie liet eerder al weten te onderzoeken of er een verband is tussen deze explosies en andere geweldsincidenten in Winschoten, Oude Pekela en Groningen.

De zaak werd dinsdagavond behandeld in Opsporing Verzocht. Dat leverde tot dusver vijf tips op.

Aantal explosies neemt toe

In ons land vinden dit jaar veel meer explosies plaats dan in voorgaande jaren. De teller staat na bijna negen maanden al op 358 ontploffingen bij huizen en bedrijfspanden.