Zuid-Holland doet aangifte tegen Chemours omdat het stof illegaal loost

De provincie Zuid-Holland heeft aangifte tegen Chemours gedaan omdat het een stof illegaal loost. Daarvoor heeft het chemiebedrijf uit Dordrecht geen vergunning.

De stof die door Chemours illegaal werd geloosd is trifluorazijnzuur (tfa), dat in mei in het afvalwater van Chemours werd gevonden.