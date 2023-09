Slachtoffer ervaarde vergisontvoering Cruquius als 'constante doodsbedreiging'

De man die het slachtoffer werd van een vergisontvoering in het Noord-Hollandse Cruquius ervaarde het incident als "een constante doodsbedreiging". Dat laat hij weten in een door zijn advocaat voorgelezen slachtofferverklaring in de rechtbank op Schiphol.

Het slachtoffer zou tijdens zijn ontvoering in gedachten afscheid hebben genomen van zijn dierbaren. "Dat is een diep emotioneel proces en wens ik niemand toe", schrijft hij. Eerder werd al bekend dat hij geslagen, getrapt en getapet werd tijdens zijn ontvoering.

De destijds 56-jarige man werd op 5 augustus 2021 ontvoerd in de buurt van een woonboulevard in Cruquius. Na zes dagen van ondervragingen, weinig slaap, geen eten of drinken en geweld werd hij vrijgelaten in Delft.

De ontvoerders bleken de verkeerde te hebben gepakt. De ontvoering had mogelijk te maken met de onderschepping van 1.899 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen.

De zes dagen waren niet alleen zwaar voor het slachtoffer. Ook zijn familie was bang en wanhopig. De man schrijft daarom "de verdachten nooit te kunnen vergeven".

Een van de tien verdachten is nog voortvluchtig. De anderen beroepen zich op hun zwijgrecht. Het slachtoffer is zelf niet aanwezig in de rechtszaal; hij zou te bang zijn voor de verdachten. Maandag startte de rechtszaak. Vrijdag worden de eerste strafeisen verwacht.