VN-baas roept landen op compensatie te bieden voor slavernijverleden

Secretaris-generaal António Guterres wil dat landen gaan werken aan een compensatie voor het slavernijverleden. Dat is volgens hem passend, omdat het systeem op menselijk en economisch vlak enorme schade heeft aangericht.

Guterres schrijft in een rapport dat nog geen enkel land volledige verantwoording heeft afgelegd voor de eigen rol in het slavernijverleden, meldt The Guardian.