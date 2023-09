Aantal explosies in Nederland blijft maar stijgen, ook buiten de Randstad

In Nederland vinden dit jaar veel meer explosies plaats dan in eerdere jaren. De teller staat na bijna negen maanden op 358 ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden. Dat meldt de NOS op basis van gegevens van de politie.

In 2022 telde de politie nog 227 explosies. Meer dan de helft van de ontploffingen vond plaats in Amsterdam en Rotterdam.

Maar ook buiten de Randstad worden steeds meer ontploffingen waargenomen. Zo waren er recent explosies bij een salon in Groningen en vonden er afgelopen week twee explosies plaats in Winschoten.

Van der Kamp zegt dat er sprake kan zijn van copycatgedrag. "Het idee is: dit is iets wat werkt. Het is een relatief eenvoudige manier om angst te creëren", legt hij uit. "Je kunt een gevaarlijk explosief laten afgaan als je ruzie hebt met iemand. Dan laat je zien: we weten waar je bent, we kunnen je raken."