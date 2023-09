Amsterdam helpt met extra opvangplekken omdat het te druk is in Ter Apel

Het is opnieuw erg druk in de aanmeldcentra in Ter Apel en de wachtkamer in Assen. De gemeente Amsterdam springt bij door tot driehonderd asielzoekers op te vangen in een kantoorpand.

Het gaat om een pand van het Rijksvastgoedbedrijf aan de Luttenbergweg, schrijft wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) dinsdag in een raadsbrief. Het pand wordt op "zeer korte termijn" klaargemaakt en kan naar verwachting ergens in de komende dagen worden gebruikt.

De gemeente zegt nauw contact te hebben met het bestuur van het stadsdeel waar de opvanglocatie komt. Dat gebeurt "met het oog op de draagkracht in de directe omgeving". De opvanglocatie is maximaal vier weken beschikbaar.

Volgens de wethouder heeft demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) verschillende gemeenten gevraagd om een tijdelijk "voorportaallocatie" te openen. Op die plekken kunnen asielzoekers blijven die nog in het identificatie- en registratieproces zitten.

Normaal gesproken wachten asielzoekers dat proces af in Ter Apel en de speciaal daarvoor geopende wachtlocatie in Assen. Als het proces is afgerond, worden ze naar een regulier asielzoekerscentrum of een noodopvanglocatie gebracht.

Maar nu zitten die wachtlocaties in Ter Apel en Assen vol. Het is niet duidelijk of andere gemeenten ook al gehoor hebben gegeven aan de oproep van Van der Burg.

Druk op asielketen blijft groot

Het is niet alleen druk in de wachtkamers; de hele asielketen staat al langere tijd onder druk. Vorig jaar leidde de drukte zelfs tot situaties waarin asielzoekers buiten de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel sliepen. Ook werden asielzoekers met bussen naar zeer tijdelijke opvanglocaties gebracht.

De situatie is deze zomer niet zo erg uit de hand gelopen als vorig jaar, maar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) blijft op zoek naar opvangplekken. Zo vroeg het recent nog of de crisisnoodopvangplekken in Nijmegen en Heumen, die dit jaar zouden sluiten, toch langer open mochten blijven.

In de tussentijd wacht de asielketen op een structurele oplossing. De spreidingswet van Van der Burg moest verlichting bieden, maar ligt al lange tijd op tafel. De Tweede Kamer besloot begin deze maand de wet niet door te schuiven naar een nieuw kabinet. Maar wanneer de wet precies wordt behandeld, is nog niet duidelijk.