Scheldende man belt in twee weken tijd ruim achthonderd keer alarmnummer 112

Een 37-jarige man uit het Limburgse Oirsbeek is maandag aangehouden omdat hij de afgelopen weken voortdurend 112 belde. De man belde volgens de politie in zestien dagen tijd ruim achthonderd keer naar de alarmlijn.

De man belde niet om een misdrijf te melden. Soms schold hij de medewerker die de telefoon opnam uit en bedreigde hij diegene. Vaak zei hij helemaal niets.

De politie verdenkt de man van bedreiging. Schelden en dreigen via 112 is een misdrijf. Omdat dit de politie en hulpverleners onnodig werk kost, wordt het gezien als een zwaar vergrijp. Mensen die misbruik maken van het nummer worden opgespoord, zegt de politie. De man riskeert een taakstraf of zelfs een celstraf.

Waarom de man het nummer zo vaak belde, kon een woordvoerder van de politie niet zeggen. Het nummer blokkeren was in ieder geval geen optie, want dat is niet toegestaan. De alarmlijn moet voor alle nummers altijd bereikbaar zijn.