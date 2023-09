Eerste herfststorm van het jaar een feit, windkracht 9 gemeten op Vlieland

De eerste herfststorm van het jaar is een feit. Op Vlieland is tussen 15.00 en 16.00 uur windkracht 9 gemeten. De zwaarste windstoot heeft een snelheid van 93 kilometer per uur en is gemeten in IJmuiden.

Het is de derde storm van het jaar. Bij een storm in maart kwam een man om het leven doordat er een tak tegen zijn hoofd was gewaaid. Zomerstorm Poly was de tweede storm van het jaar. Dit is de zwaarste storm die ooit is gemeten in Nederland.

De zwaarste windstoot tijdens storm Poly had een snelheid van 146 kilometer per uur. Op Vlieland werd windkracht 11 gemeten. De storm leidde tot veel schade. Bomen waaiden om en de NS legde het treinverkeer stil.

Niet ieder jaar is er een storm tijdens de meteorologische herfst. In bijvoorbeeld 2018, 2019, 2020 en 2021 was er geen herfststorm. Dat is uitzonderlijk. Normaal gesproken is er een keer per zes jaar geen storm in de herfst.

Het stormt in Nederland als er op een KNMI-station een heel uur minstens windkracht 9 wordt gemeten. Het maakt niet uit welk weerstation dit meet, elk station telt. Een storm krijgt een naam als het weerinstituut vooraf code oranje of rood uitgeeft. Vandaag is code geel van kracht en dus krijgt de storm geen naam.