NU praat je bij Primeur voor Alexia en de leesbril van de koning

Het is de derde dinsdag van september, dus het zal geen verrassing zijn dat deze rubriek vandaag in het teken staat van Prinsjesdag. Wij praten je bij over de troonrede, de designated survivor én zetten de mooiste beelden voor je op een rijtje.

De koning is iedere Prinsjesdag minutenlang aan het woord, maar wat zegt hij nog eigenlijk in de troonrede? Ieder jaar maakt NU.nl de troonrede voor jou in simpele taal. Daarin vertellen we je precies wat de woorden van de koning betekenen. Dat is best een klus: op de redactie in Hoofddorp wordt de toespraak van de koning door vijf mensen onder de loep genomen en begrijpelijker gemaakt.

Hoe gaat dat in z'n werk? Onze chef nieuws en interactie Kim Einder legt het uit. "Op het moment dat de koning zijn laatste woorden uitspreekt, wordt de troonrede door Rijksvoorlichtingsdienst gedeeld. Vanaf dat moment hebben we drie uur de tijd om te tikken."

"Wij gooien de tekst in Google Docs en iedereen pakt een aantal alinea's om te vertalen. Bij het vertalen stellen we onszelf de vraag: hoe zou je dit vertellen aan je vrienden in kroeg? En leuk om te weten: de troonrede staat vol komma's en dat willen we op NU.nl juist vermijden. Daarom maken wij van veel van deze komma's een punt."

1:01 Afspelen knop Koning in troonrede: 'Blijven werken aan bestaanszekerheid'

Het was een bijzondere derde dinsdag voor prinses Alexia: zij maakte vandaag haar prinsjesdagdebuut. Dat deed ze in een jurk van het merk Zhivago. Onze entertainmentredacteur Hasna Elbaamrani sprak royaltydeskundige Josine Droogendijk over de outfits van de prinsessen en koningin Máxima.

Prinsjesdag draait ook om jouw portemonnee. Het kabinet maakte vandaag plannen bekend die gevolgen hebben voor je inkomen. Dit jaar is het effect wat kleiner, doordat het kabinet demissionair is. Toch komen er wel een paar flinke veranderingen aan. Dat merk je bijvoorbeeld aan je huur, maar ook aan je zorgpremie. NU.nl zet het op een rijtje.

Het was natuurlijk ook hoedjesdag. De Tweede Kamerleden kwamen vandaag opgedoft naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag voor de troonrede van de koning. Niet iedereen was daar aanwezig, want sinds 2019 moet er een designated survivor zijn. Meer daarover lees je in het artikel van Joost ter Bogt. En de hoedjes en outfits kun je hieronder bekijken.

Hoedjes en meer: zo kwamen de Tweede Kamerleden vandaag naar de Stadsschouwburg