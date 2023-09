UNESCO roept planetarium in Franeker uit tot werelderfgoed

Delen via E-mail

Het Eise Eisinga Planetarium in het Friese Franeker is uitgeroepen tot werelderfgoed. VN-organisatie UNESCO heeft het model van het zonnestelsel dinsdag op de prestigieuze lijst gezet.

Eise Eisinga (1744-1828) was een ondernemer, die zich in zijn vrije tijd bezighield met sterrenkunde. Tussen 1774 en 1781 bouwde hij in het plafond van zijn woonkamer het zonnestelsel na. Dat deed hij om te bewijzen dat doemscenario's niet klopten.