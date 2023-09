Uitschieter naar 24 graden betekent niet dat de zomer voortduurt

Delen via E-mail

Deze week kan het nog een aantal keer best warm worden voor de tijd van het jaar. Maar wisselvalligheid zal de komende weken de boventoon voeren. Vooral het noorden van ons land krijgt tot aan oktober met veel regen te maken.

Nederland ligt tot ongeveer 9 oktober ingeklemd tussen een lagedrukgebied boven de Britse Eilanden en een hogedrukgebied in Midden- en Zuid-Europa. Dat betekent dat we de ene keer met storingen van het lagedrukgebied te maken krijgen, terwijl we op andere dagen de invloed van het hoge drukgebied zullen merken, zegt Weerplaza tegen NU.nl.