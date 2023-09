De provincie is in hoger beroep gegaan. Maar de fabriek nu tijdelijk sluiten zou de provincie een enorme schadevergoeding kunnen kosten.

Al tientallen jaren werkt Chemours (voorheen DuPont) met pfas. Dat zijn allerlei chemische verbindingen die onder meer water en vuil tegenhouden. Daarom worden ze gebruikt in bijvoorbeeld antiaanbaklagen van pannen of make-up.

Doordat Chemours decennialang die chemische stoffen in de lucht heeft uitgestoten en in het water heeft geloosd, is de omgeving flink verontreinigd. Omwonenden hebben grote zorgen over hun gezondheid en deden massaal aangifte.