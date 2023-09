Weer nacht met explosies op meerdere plekken in het land

Op meerdere plekken in het land hebben zich in de nacht van maandag op dinsdag explosies voorgedaan. Er waren ontploffingen bij panden in Amsterdam, Weesp en Winschoten. In Breda werd iets brandbaars bij een huis naar binnen gegooid.

De explosie in Amsterdam deed zich iets voor 22.30 uur voor bij een woning in het stadsdeel Zuidoost. Korte tijd later vond er ook een ontploffing plaats bij een woning in het centrum van Weesp. Bij beide incidenten raakte niemand gewond.

Bij de explosie in Amsterdam-Zuidoost werd een brandend voorwerp door een raam naar binnen gegooid. Daardoor brak brand uit in de keuken. De brandweer kwam ter plaatse en had het vuur snel onder controle.

Ongeveer een half uur later werd in Weesp een explosief voor een portiek gegooid. Ook daar ontstond brand. De bewoners konden het vuur zelf blussen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog geen verdachten zijn aangehouden.

0:53 Afspelen knop Politie doet nachtelijk onderzoek in Amsterdam na drie explosies

Ook in Winschoten voor tweede maal explosie

In het centrum van Winschoten deed zich ook een explosie voor, iets na 2.00 uur. Het was de tweede maal in een paar dagen tijd dat zich een ontploffing voordeed in de Langestraat in het centrum.

Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. Wel is er veel schade aan het pand.

Eerder deden zich in de provincie Groningen ook al explosies en andere geweldsincidenten voor in Winschoten, Oude Pekela en Groningen.

Politiechef maakt zich zorgen

In Breda werd tegen 4.00 uur een brandbaar voorwerp bij een pand naar binnen gegooid. Volgens Omroep Brabant moesten vijf mensen naar buiten vluchten. Eén persoon raakte lichtgewond. De brandweer heeft de brand geblust.

Politiechef Frank Paauw liet maandag nog weten dat hij zich zorgen maakt over de hoeveelheid explosies. Afgelopen weekend waren er zes explosies in Amsterdam. Ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft gezegd dat de ontploffingen haar verontrusten.