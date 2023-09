Vandaag staat er tijdens Prinsjesdag flink wat wind, vooral aan de kust en dus ook in Den Haag. Dat betekent dat politici extra goed op de hoedjes en hoofddeksels moeten passen. Wel blijft het droog.

Hoewel er kans is op een harde tot stormachtige wind, met windstoten van 60 tot 80 kilometer per uur, schommelt de windkracht in Den Haag tussen de 4 en 5. Pas later in de middag zal de wind daar in kracht toenemen. De traditionele hoedjesparade en de begroeting van het koninklijk gezelschap op het balkon van Paleis Noordeinde ligt dan al achter ons.