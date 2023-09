Stevig onweer trekt richting Duitsland, fietser geraakt door omvallende boom

De zware onweersbuien die vandaag over Nederland trokken, steken de grens over naar Duitsland. De stevige buien zorgden lokaal voor overlast: zo waaiden in Gelderland meerdere bomen om. Hierbij raakte een fietser zwaargewond.

De buien bereikten rond 15.00 uur het zuidwesten van het land. Vanuit daar trokken ze naar het noordoosten. Rond 20.00 uur was het grootste deel van de buien de grens naar Duitsland overgestoken.

De stevige onweersbuien, waarvoor het KNMI code geel had uitgegeven in het hele land, gingen gepaard met hagel en harde windstoten. De windstoten konden een snelheid van 60 tot 75 kilometer per uur bereiken.

Dit leidde onder meer in Gelderland tot problemen, waar meerdere bomen omwaaiden. In Nijmegen waaide een boom op een fietser, meldt Omroep Gelderland. De man raakte hierdoor bekneld tussen zijn fiets en de boom. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd.

Hoewel de zwaarste buien nu richting Duitsland trekken, zijn we nog niet van het slechte weer af. In de kustprovincies geldt nog altijd code geel vanwege heftige windstoten. Ook morgen zal het in de kustprovincies hard waaien; het KNMI verwacht zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur.