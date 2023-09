Eerste kuikens krijgen prik tegen vogelgriepvirus

Op maandag is een proef met het vaccineren van pluimvee tegen de vogelgriep van start gegaan. Als onderdeel van de proef krijgen 1.800 kuikens een prik. Dit moet uitwijzen of de twee vaccins die in het laboratorium effectief bleken, ook werken in de praktijk.

De proef begint met zogeheten eendagskuikens, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dat betekent dat de kuikens een prik krijgen op de dag dat ze uit het ei komen. Dat is niet ongebruikelijk. Er wordt al op grote schaal op de eerste dag gevaccineerd tegen de ziekte van Marek, een veelvoorkomende aandoening bij pluimvee.

De veldproef, die in opdracht van het ministerie van LNV wordt uitgevoerd, is de eerste in zijn soort in Nederland. Het moet de opmaat zijn naar een grootschalige vaccinatiecampagne voor pluimvee. Als de vaccins in de praktijk effectief zijn, dan moet er in het tweede kwartaal begonnen worden met een vaccinatiepilot bij een groter aantal pluimveebedrijven. De prik moet de dieren niet alleen beschermen tegen ziekteverschijnselen, maar vooral zorgen dat het vogelgriepvirus niet verspreidt.

Wageningen University & Research (WUR), Royal GD (Gezondheidsdienst voor Dieren) en Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht voeren de proef bij twee bedrijven uit. Het onderzoek loopt tot het derde kwartaal van 2025, maar de eerste resultaten worden ergens tussen april en juni van volgend jaar verwacht.

Omdat tijdens de veldproef vaccins worden gebruikt die nog niet in de EU zijn toegelaten, komt het vlees of de eieren van de kippen niet in de winkels te liggen.