NU praat je bij Lage straffen A12-demonstranten | Is de tijgermug gevaarlijk?

In onze nieuwe rubriek NU praat je bij vertellen we je dagelijks over het belangrijkste en opvallendste nieuws van de dag. Ook geven we een kijkje achter de schermen.

Waarom worden Extinction Rebellion-demonstranten niet strenger bestraft? Onze Algemeen-redacteur Linda van Beest sprak erover met de politie. "We hebben het al druk genoeg", was de reactie, maar er speelt meer. Benieuwd hoe dat zit? Ga dan via de link onder de foto naar Linda's artikel.

Het is morgen de derde dinsdag van september: Prinsjesdag. Hoewel de kabinetsplannen al op straat liggen, belooft het voor de liefhebber tóch een mooie dag te worden met de troonrede, het gouden koffertje én hoedjes. Ook kent deze Prinsjesdag een primeur: prinses Alexia neemt voor het eerst plaats in de Glazen Koets.

Er werd vandaag druk geoefend om morgen alles gesmeerd te laten lopen. Leden van het Cavalerie Ere-Escorte oefenden vanmiddag met de paarden op het Oranjestrand. Dat leverde deze leuke beelden op.

Heb jij deze zomer de tijgermug gezien? Dat kan goed kloppen. Het insect hoort eigenlijk niet in Nederland thuis, maar is toch gevonden in acht van de twaalf provincies.

Moeten we ons zorgen maken over de mug? Samensteller Robbert van der Linde zegt van niet: "Ziektes als knokkelkoorts en zika komen in Nederland maar heel weinig voor. Als er weinig mensen zijn met die ziektes, zijn ze ook moeilijker te verspreiden door de muggen. Niet elke mug draagt zo'n ziekte al bij zich."

Hoe voorkom je dat je geprikt wordt? Collega Sarah Sitanala van de serviceredactie zocht het eerder voor je uit.

We sluiten de dag af met opmerkelijke beelden uit Australië. Deze Australiër kreeg een boete van zo'n 1.400 euro, omdat hij met een python om zijn nek surfte. Hieronder zie je de beelden en hier lees je het hele verhaal.

0:51 Afspelen knop Australische surfer trotseert golven met python om zijn nek