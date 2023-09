Drie op de vier mishandelde kinderen worden later ook gewelddadig

Drie van de vier kinderen uit een gezin waarin geweld en mishandeling plaatsvindt, worden zelf later ook gewelddadig. Dat blijkt uit een meerjarig onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. Veel kinderen krijgen ook te maken met geweld binnen hun relatie.

De onderzoekers pleiten er met klem voor dat er meer aandacht komt voor kinderen in gezinnen waar partnergeweld en kindermishandeling plaatsvinden.

Het team volgde langere tijd achthonderd gezinnen die een Veilig Thuis-melding hadden gekregen. Deze melding wordt door de politie gemaakt als zij vrezen dat kinderen zich in een onveilige situatie bevinden. Het ging om gezinnen door heel Nederland.

Het is niet alleen belangrijk dat geweld tijdig herkend en gesignaleerd wordt, maar ook dat er inzicht komt in het soort geweld dat wordt gebruikt én de context waarin het voorkomt, beklemtonen de onderzoekers.

'Overheid moet met langetermijnvisie komen'

Met name het landelijk beleid kan een stimulerende en agenderende rol vervullen in de aanpak van huiselijk geweld, stellen zij. Dit kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een constructieve langetermijnvisie op de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld, waarin ruimte is voor professionals om te experimenteren en kennis en expertise te ontwikkelen.

De onderzoekers stelden voor hun studie de vraag hoe het welzijn van volwassenen en kinderen ten tijde van de melding is. Ook vroegen de onderzoekers zich af of er sprake is van een afname van het geweld en een verbetering van het welzijn in het jaar dat zij gevolgd zijn. De studie werd mede in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gedaan.

"Het opgroeien van kinderen in gewelddadige gezinssituaties heeft een enorme impact op hun gedrag", stelt Majone Steketee, hoogleraar intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen aan de Erasmus Universiteit.

'Meer onderzoek moet geweldscirkel doorbreken'

"Veel van deze kinderen zijn zelf zowel fysiek als psychisch gewelddadig naar hun ouders en veel jongeren krijgen als puber te maken met datinggeweld", zegt Steketee. "Willen we deze cirkel van geweld doorbreken, dan moeten we deze kinderen leren dat problemen in relaties opgelost kunnen worden door te communiceren en naar elkaar te luisteren en niet door gewelddadig gedrag."

Het onderzoek is onderdeel van een langlopende studie die begonnen is in 2009 met als centrale vraag wat er nodig is om het geweld te doen stoppen en wat daar de gunstige omstandigheden voor zijn. Uit de resultaten blijkt ook dat zowel het partnergeweld als de kindermishandeling sterk afneemt als er een melding bij Veilig Thuis is gedaan.