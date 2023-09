Strafproces over vergisontvoering in Cruquius begint vandaag

De rechtbank Noord-Holland begint vandaag met de meerdaagse strafzaak over een vergisontvoering in Cruquius. De zaak draait om een gewelddadige ontvoering van een destijds 56-jarige man uit Hoofddorp. Het strafproces telt tien verdachten.

Het slachtoffer is op 5 augustus 2021 in de omgeving van de woonboulevard in Cruquius uit zijn auto getrokken, een bus ingeduwd en meegenomen. Het slachtoffer, dat door de daders voor een ander is aangezien, is vijf dagen later in een Delftse woonwijk gewond uit een auto gezet.

De ontvoering heeft mogelijk te maken met de onderschepping van 1.899 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen.

In een woning in Zwijndrecht heeft de politie telefoons gevonden met daarop berichten over het regelen van bivakmutsen, auto's en jongens. 's Ochtends is bij dat huis de rode Mercedes-bus gezien waarmee het slachtoffer later die dag is ontvoerd.

Samen met andere auto's is die bus vanuit Zwijndrecht naar Hoofddorp gereden, stelt het Openbaar Ministerie (OM). Een van de auto's, een BMW, is gebruikt om het slachtoffer klem te rijden. Daarvoor was het slachtoffer lange tijd in de gaten gehouden door een voorverkenner.

Ontvoering leidt tot reeks geweldsincidenten

Op de vergisontvoering volgde een serie geweldsincidenten in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. In de omgeving van het beoogde doelwit Alex R. zijn ontploffingen geweest, is een woning beschoten en zijn dreigbrieven bezorgd.

R. is in november 2022 gearresteerd. Hij en twee anderen zijn verdachten in een strafzaak in Rotterdam. Ze worden verdacht van drugshandel en witwassen.

De rechtbank Noord-Holland trekt elf dagen uit voor de behandeling van de zaak over de vergisontvoering. Tijdens het eerste deel van de strafzaak staan in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol acht verdachten uit Rotterdam, Zwijndrecht, Dordrecht en Delft terecht. Vrijdag worden de strafeisen verwacht.