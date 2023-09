VN: Jongeren willen geen fossiele brandstof en geen vlees- en vliegreclames

Klimaatverandering is met afstand het belangrijkste thema voor de jongeren die dit jaar bijdroegen aan het UNICEF-jongerenadvies. Een meerderheid van de jongeren wil een einde aan reclame voor vlees, aan vliegreizen en fossiele industrie.

In een rapport dat maandag op Jongeren Prinsjesdag verschijnt, komen de jongeren met voorstellen tot verandering.

Zo vinden ze het belangrijk "dat mensen begrijpen dat deze diensten of producten bijdragen aan klimaatverandering". Dat kan door er aandacht aan te besteden op school, maar bijvoorbeeld ook door informatie over de klimaatimpact op verpakkingen te zetten. Zoals hoeveel water, energie en veevoer nodig is voor de productie van een hamburger.

Ook moet het openbaar vervoer volgens de jongeren aantrekkelijker worden gemaakt. De prijs van een vervoersbewijs moet omlaag, terwijl de belasting op vervuilende auto's en scooters omhoog moet. "Verhoog bijvoorbeeld ook de belasting op vlees. Met al deze extra inkomsten is het misschien zelfs mogelijk het ov gratis te maken."

Het derde voorstel gaat over "het stoppen met de consumptiemaatschappij", waarin veel producten na eenmalig gebruik worden weggegooid. "Veel van ons zijn bezorgd, omdat we ons oprecht afvragen of dit probleem ooit nog goed komt of niet. Of de overheid het serieus genoeg neemt", valt te lezen in het rapport.

Naast klimaatverandering geven de jongeren advies over armoede en oorlogen. Zo pleiten ze "voor meer begrip voor de situatie van mensen die gevlucht zijn" en vinden ze dat landen na een oorlog hulp moeten krijgen om hun economie te herstellen.

Jongeren willen minimumloon omhoog

Het minimumloon en uitkeringen moeten meestijgen met de inflatie om armoede tegen te gaan. Sport- en muziekles moeten volgens de jongeren gratis zijn.