Deel omstreden bezuinigingen ouderenzorg in 2024 van de baan

Het kabinet schrapt 225 miljoen euro uit de bezuinigingen op de ouderenzorg. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die in handen is van NRC. Het bedrag is ongeveer de helft van wat eigenlijk zou worden bezuinigd.

De Tweede Kamer verklaarde de bezuinigingen en plannen voor de ouderenzorg controversieel. Vanwege de val van het kabinet worden ze niet meer behandeld. Onduidelijk bleef wat er moest gebeuren met de al ingeboekte bezuinigingen van zo'n 460 miljoen in 2024. VWS had de begroting immers zo goed als klaar.