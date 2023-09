Na eindspurt ruim tienduizend egels in twee dagen geteld

Delen via E-mail

Bij de jaarlijkse egeltelling zijn tot zondagavond ruim tienduizend egels geteld. Volgens een woordvoerder van de Zoogdierenvereniging gaat het om 10.187 levende en 255 dode dieren. Vorig jaar werden in totaal 9.400 egels geteld.

Zaterdagavond stond de teller na de eerste dag pas op 2.400 exemplaren, een stuk minder dan na de eerste dag in 2022. Volgens de woordvoerder is op zondag "een flinke eindsprint" gemaakt, vooral door een forse stijging van het aantal mensen dat egels ging tellen. Zaterdag waren er duizend deelnemers, zondag steeg dat aantal tot in totaal 4.187.