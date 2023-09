Op negende dag van protest weer klimaatbetogers van A12 Den Haag verwijderd

Enkele honderden klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion (XR) hebben zondag voor de negende dag op rij de A12 in Den Haag geblokkeerd. Inmiddels heeft de politie alle demonstranten van de weg verwijderd.

De blokkade begon even voor 12.00 uur. De activisten hadden zich in twee groepen verdeeld. Een kleinere groep van zo'n dertig mensen blokkeerde een tijdlang een kruispunt. Langs de weg stonden ook enkele honderden mensen om de demonstranten te steunen.

"Daarnaast is er een aantal actievoerders aangehouden die, naast de overtreding van de WOM, zich ook schuldig hadden gemaakt aan andere strafbare feiten zoals belemmering en vernieling", meldt de politie daarover. De personen in kwestie zijn naar politiebureaus vervoerd en daar ingesloten voor verhoor. Onduidelijk is of zij nog vastzitten.