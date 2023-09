Witwasregels ING dreigen streep te zetten door goed doel slachtoffers Marokko

Delen via E-mail

Problemen voor de Nederlandse Stichting Najiba, die zich inzet voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Omdat Najiba volgens de ING niet aan bepaalde regels voldoet, dreigt de bankrekening van de stichting opgezegd te worden, schrijft het FD zondag.

Stichting Najiba is onderdeel van de grotere inzamelactie die cabaretier Najib Amhali deze week is gestart. Najiba haalde de afgelopen dagen 900.000 euro op. Maar Het Financieele Dagblad (FD) schrijft dat ING heeft aangekondigd per 28 oktober van dit jaar de bankrekening van Najiba op te zeggen.