Bijna helft minder egels geteld dan vorig jaar op eerste dag Egeltelling

Op de eerste dag van de jaarlijkse Egeltelling dit weekend zijn vooralsnog bijna 2.500 egels geteld. Volgens een woordvoerder van de Zoogdiervereniging gaat het om 2.418 levende en 54 dode egels. Vorig jaar waren dat er bijna twee keer zoveel.

Ongeveer duizend mensen hebben tot nu toe deelgenomen aan de telling. Via tuintelling.nl en waarneming.nl kunnen zij doorgeven wanneer ze een of meerdere egels hebben gezien.

Net als vorig jaar waren de meeste waarnemingen in Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Holland en Gelderland.

Vorig jaar werden op de eerste dag van de egeltelling in totaal 4.500 egels waargenomen. In het hele weekend werden toen in totaal 9.400 egels geteld.