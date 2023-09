Bewoners overmeesteren verdachte bij tweede explosie op rij in straat Rotterdam

In de nacht van zaterdag op zondag is opnieuw een explosief afgegaan bij een woning in de Grasstraat in Rotterdam-West. Dat gebeurde de nacht ervoor ook al, maar deze keer lukte het bewoners een verdachte te overmeesteren.

De ontploffing gebeurde rond 1.45 uur. Daarbij raakte niemand gewond, meldt de Rotterdamse politie op het sociale medium X.

Oplettende buurtbewoners zagen rond 4.30 uur iemand verdacht gedrag vertonen. Zij wisten diegene in de straat te overmeesteren. Toegesnelde politieagenten konden de persoon aanhouden.

Over de identiteit is nog niets bekend. De politie laat weten nog op zoek te zijn naar een tweede verdachte en vraagt mensen die meer weten of camerabeelden hebben zich te melden.