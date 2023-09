Vrijdag werd bekend dat het veelbesproken experiment met legale wiet half december van start gaat. Als onderdeel van de proef gaan twee legale telers wiet leveren aan coffeeshops in Tilburg en Breda. Het project werd al jaren keer op keer uitgesteld. Dit is wat er aan het wietexperiment voorafging.

De proef vindt plaats omdat coffeeshops nu wel wiet mogen verkopen, maar niet inkopen. Een onderdeel van de wietproef is om te kijken of ook de inkoop legaal kan worden.

Het kabinet noemt dat de gesloten coffeeshopketen. Dit moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van de cannabis wordt gecontroleerd. De plannen hiervoor verschijnen voor het eerst in het regeerakkoord uit oktober 2017.

Gedoogbeleid softdrugs en coffeeshops Nederland telt zo’n 573 coffeeshops.

Deze shops zijn verspreid over 103 gemeenten.

Volwassenen met een geldig identiteitsbewijs of een verblijfsvergunning kunnen er voor eigen gebruik cannabis kopen, mits deze coffeeshops zich aan de (landelijke en lokale regels) houden.

Het toelaten van de verkoop van cannabis ondanks dat het eigenlijk verboden is, wordt gedogen genoemd.

Tien gemeenten genomineerd voor het wietexperiment

Hoe zo'n gesloten cannabisketen eruit moet zien, is voer voor een adviescommissie. Die commissie presenteert halverwege 2018 haar rapport. Naar eigen zeggen leunt de commissie sterk op de ervaringen met medicinale cannabis. "Nederland kent al een sterk voorbeeld van een gesloten cannabisketen: die voor medicinale cannabis. Productie, distributie en verkoop daarvan blijken hier in samenhang mogelijk te zijn", staat in het rapport. Een groot deel van het advies van de commissie wordt overgenomen door het kabinet en in juli ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede kamer.

In november start de zogeheten internetconsultatie, zodat gemeenten, coffeeshophouders en telers kunnen reageren op de plannen. Nadat in januari 2019 het wetsvoorstel door de Kamer komt, worden in augustus van dat jaar tien gemeenten genomineerd voor het wietexperiment. Dat zijn Arnhem, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad.

Opstarten van teelt zorgt voor vertraging

Bijna een jaar later, in juli 2020, worden de eerste stappen voor de wietproef gezet. Er wordt een onafhankelijke begeleidings- en evaluatiecommissie benoemd. Daarnaast worden de eerste telers geselecteerd. In december wordt via een loting bepaald wie er definitief mee kunnen doen. Dat gebeurt overigens na onderzoek en een laatste check. In mei 2021 krijgen de eerste telers groen licht. Zij kunnen vervolgens hun locatie gereedmaken en beginnen met de wietteelt.

Rond die periode loopt het wietexperiment vertraging op. Onder meer door moeilijkheden bij het opstarten van de teelt. Bovendien willen de coffeeshopeigenaren zeker zijn van voldoende continuïteit. In maart 2022 staat in een Kamerbrief dat de proef naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 kan starten. Die datum is dus niet gehaald.