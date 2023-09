Agent gewond nadat 75 jongeren zich op kermis Delft tegen politie keren

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Bij een grote vechtpartij op de kermis in het centrum van Delft keerde een groep van zo'n 75 jongeren zich vrijdagavond tegen de politie. Daarbij raakte één agent gewond.

De politie was afgekomen op meerdere meldingen over incidenten op de kermis op de Markt. Eén persoon werd aangehouden omdat hij of zij geen geldig legitimatiebewijs kon tonen en agenten beledigde. Daarna keerde de groep zich tegen de politie, waarbij een agent gewond raakte.