Geen vragen over aardrijkskunde, geschiedenis of biologie in nieuwe eindtoets

In de doorstroomtoets voor leerlingen van groep 8 zullen geen vragen over aardrijkskunde, geschiedenis en biologie staan. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer

Alleen de wettelijke onderwerpen rekenen, taalverzorging en lezen worden nog getoetst in de doorstroomtoets. Dat is de nieuwe centrale eindtoets waarvan de uitslag meeweegt in het middelbareschooladvies voor leerlingen uit groep 8. Daarin zullen dus geen vragen over aardrijkskunde, geschiedenis en biologie meer te vinden zijn.