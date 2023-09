Amsterdam weer opgeschrikt door meerdere explosies, verdachte opgepakt

Amsterdam is vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag opgeschrikt door meerdere explosies. Er zijn geen gewonden gevallen, maar er is wel schade aan meerdere woningen. Een twintigjarige verdachte is opgepakt.

In een straat in Bijlmer-Oost vond rond 4.30 uur een explosie plaats. Niemand raakte gewond. De politie hield in de omgeving een twintigjarige Amsterdammer aan. De politie onderzoekt of hij iets te maken heeft met de ontploffing en vraagt getuigen zich te melden.

In Amsterdam waren vrijdagavond nog drie andere explosies. Binnen enkele uren veroorzaakten explosies schade aan woningen en een appartementencomplex in stadsdeel Noord, op Zeeburgereiland en op IJburg.

De eerste explosie was rond 20.15 uur aan de Eef Kamerbeekstraat op Zeeburgereiland, in een portiek bij een appartementencomplex. De tweede explosie was rond 21.15 uur aan het Vijgepeerpad in stadsdeel Noord, bij de voordeur van een woning. Even na 23.00 uur vond er een ontploffing plaats in de Galjootstraat op IJburg, wederom bij een voordeur. Er zijn geen gewonden gevallen.

De politie meldt dat wordt onderzocht of de incidenten verband met elkaar houden en wat de mogelijke rol van de opgepakte verdachte hierin is.