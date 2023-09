Defensiemedewerker opgepakt voor sturen vliegtuigonderdelen naar Rusland

Een 48-jarige medewerker van het ministerie van Defensie uit Arnhem is aangehouden op verdenking van het omzeilen van de sancties tegen Rusland. Hij wordt ervan verdacht via een omweg vliegtuigonderdelen naar Rusland te hebben gestuurd.

Maar door de sancties die tegen Rusland zijn ingesteld nadat het land Oekraïne binnenviel is dat verboden. Omdat de man bij Defensie werkt, is ook de marechaussee bij het onderzoek betrokken.

In het huis van de man is munitie in beslag genomen. Ook heeft de FIOD administratie en gegevensdragers meegenomen. Defensie wil verder niks over de man kwijt, omdat het onderzoek nog loopt. De verdachte is geschorst en zit in voorlopige hechtenis.