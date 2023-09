Twee jaar cel en jeugd-tbs geëist voor doodsteken achttienjarige man in Bladel

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag twee jaar jeugddetentie geëist tegen een achttienjarige man uit het Brabantse Bladel. Hij wordt verdacht van het doodsteken van een leeftijdsgenoot op Oudjaarsdag 2022. Het OM eist ook jeugd-tbs.

Het OM sprak van een "onherstelbaar misdrijf" dat een "heel gezin heeft ontwricht". "Hij heeft het leven van een jongen afgenomen. Erger kán bijna niet."

Het was nog even de vraag of het OM de man, Nick B., zou berechten volgens het volwassenenstrafrecht. Hij was namelijk net vier dagen achttien toen het misdrijf plaatsvond. Maar volgens het OM heeft B. meer baat bij jeugddetentie.

In jeugd-tbs zou de man intensieve behandelingen en begeleiding krijgen.

Slachtoffer werd op klaarlichte dag neergestoken voor pizzabakker

B. wordt verdacht van het doodsteken van een leeftijdsgenoot die ook uit Bladel komt. Dat gebeurde volgens het OM met een "enorm mes". De steekpartij vond iets na 15.00 uur plaats voor een pizzabakkerszaak waar een camera hing.

Op de beelden is te zien en te horen dat er wordt geschreeuwd, gescholden en gestoken. Vervolgens gaat de dader ervandoor. B. bekende eerder al dat hij dat was. Het slachtoffer overleed aan verwondingen aan zijn hart en longen op een oprit in de buurt.

Het slachtoffer en de verdachte zijn eerder veroordeeld, omdat ze elkaar mishandelden. B. kreeg daarvoor een half jaar cel. Beide mannen kregen een contactverbod en droegen een enkelband.

B. handelde volgens advocaat uit nood

Aan de rechter vertelde B. dat hij niet van plan was om het slachtoffer iets aan te doen. Ze troffen elkaar bij toeval, zei hij. "Ik wilde dat hij weg zou gaan. Ik was in paniek."

B.'s advocaat zegt dat zijn cliënt het slachtoffer stak, omdat hij zou hebben gedreigd een vuurwapen te pakken. "Ik ga jou schieten, broer", viel te horen op de camerabeelden. B. handelde volgens de advocaat uit nood en moet volgens hem worden vrijgesproken. Bovendien moet volgens hem rekening gehouden worden met de zware jeugd van B. en zijn gedragsstoornis.

Ook de familie van het slachtoffer was aanwezig in de rechtbank. "Ik heb het gevoel dat ik kapot ben", zei een advocaat namens de moeder van het slachtoffer.