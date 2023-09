Opnieuw honderden klimaatactivisten, onder wie minderjarigen, opgepakt bij A12

Delen via E-mail

De politie heeft vrijdag bijna vierhonderd klimaatactivisten opgepakt bij een nieuwe blokkade van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag. Een aantal van hen is minderjarig, meldt de politie.

Het was de zevende dag op rij dat klimaatactivisten de snelweg hebben geblokkeerd. Het protest was vrijdag iets groter dan de afgelopen werkdagen.

Het is onduidelijk hoeveel demonstranten tot nu toe precies zijn aangehouden tijdens de klimaatprotesten op de A12. De politie houdt geen exacte aantallen bij, alleen afgeronde cijfers.

Tijdens de demonstratie op de A12 was op het Malieveld ook een schoolstaking gaande voor het klimaat. Daar kwamen enkele honderden scholieren, docenten en ouders op af. Veel van hen hebben de aanhangers van Extinction Rebellion langs de kant van de snelweg toegejuicht in een "steundemonstratie".

Sommige scholieren vertelden dat ze van school spijbelden om bij het protest te kunnen zijn. "Het gaat over onze toekomst. De ijskappen smelten, dieren gaan dood, het water stijgt", zei één van hen. "Het is mooi geweest. Dit is de dag waarop wij ook onze stem kunnen laten horen."