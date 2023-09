Twee aardbevingen op één dag in Gronings dorp: eerst een van 2.0, nu van 1.9

De provincie Groningen is vrijdag voor de tweede keer opgeschrikt door een aardbeving. In het plaatsje Zandeweer registreerde het KNMI een beving met een kracht van 1.9 op de schaal van Richter. Eerder op de dag was op dezelfde plek ook al een beving.

De eerste beving van de dag werd om 10.19 uur geregistreerd. Die had een kracht van 2.0 op de schaal van Richter. De beving was voelbaar voor omwonenden, omdat deze ondiep was en de Groningse bodem veel klei en veen bevat.

Het KNMI registreerde een tweede beving om 14.31 uur, óók in het Noord-Groningse Zandeweer. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Volgens het KNMI hebben de bevingen te maken met de gaswinning in de regio.