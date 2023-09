Gemeente Den Haag maakt zich zorgen over veiligheid op Prinsjesdag

De gemeente Den Haag kijkt "met zorg" naar Prinsjesdag komende dinsdag, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. De politieagenten die op de A12 worden ingezet om de klimaatprotesten onder controle te houden, moeten dan ook worden ingezet om de veiligheid op Prinsjesdag te waarborgen.

Vanwege de XR-protesten worden veel agenten ingezet voor de mobiele eenheid (ME). "Maar dat is een neventaak", laat de zegspersoon weten. "Daardoor kunnen nu al veel agenten hun reguliere taken niet doen en dat zie je terug. De wijkagent is minder in zijn wijk en een rechercheonderzoek ligt langer op de plank dan wij zouden willen."