Eerste legale wiet vanaf half december te koop in Breda en Tilburg

Na jaren voorbereiding gaat het veelbesproken wietexperiment van start. Vanaf 15 december zullen twee legale telers wiet leveren aan coffeeshops in Tilburg en Breda.

Kuipers liet eind vorig jaar al weten dat een klein aantal gemeenten al eerder konden beginnen dan de rest, een zogenoemde "aanloopfase". Die aanloopfase gaat vanaf december van start in Tilburg en Breda. In de zes weken durende fase mogen de coffeeshops ook nog gewoon de 'gedoogde wiet' verkopen, de wiet die ze niet via de proef inkopen. Na die zes weken moeten ze volledig overstappen op de legaal geteelde wiet die ze via de proef inkopen.