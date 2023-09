Ontuchtzaak tegen oud-directeur Kanjer Wens wordt in november hervat

Delen via E-mail

De rechtszaak tegen Peter V., de oud-directeur van stichting Kanjer Wens, wordt in november hervat. Hij wordt verdacht van ontucht met zeker twaalf jongens. De zaak eindigde in juni abrupt toen V. zijn advocaten naar huis stuurde

De 55-jarige oud-directeur stuurde zijn advocaten weg nadat de rechtbank Midden-Nederland een verzoek tot uitstel van de zaak had geweigerd. V. meende dat hij zich onvoldoende op de strafzaak had kunnen voorbereiden. Dvd's met een verhoor van V. zelf en een van de slachtoffers konden niet door de verdediging worden beluisterd.

"De rechtbank onderschat hoe belangrijk ik deze punten vind", zei V. destijds. "Ik ga over alles verklaren, maar pas na een gedegen voorbereiding met mijn advocaten. Dan rest me niets anders dan ze nu naar huis te sturen."

Advocaat Saskia Hoogenraad, die werd weggestuurd maar inmiddels weer door V. in de arm is genomen, heeft de dvd's inmiddels wel beluisterd. Dat zei de raadsvrouw vrijdag tijdens een zitting in Lelystad.